Grupo Bradesco Seguros prioriza clientes e corretores em sua transformação digital 

Líder de mercado, o Grupo Bradesco Seguros realiza sólidos investimentos quando o assunto é transformação digital. Somente neste ano, a companhia pretende ampliar ainda mais seus projetos, com o objetivo de facilitar o atendimento de clientes e corretores.

"Segundo estudos internos e pesquisas de mercado, é fundamental direcionarmos nossos esforços em três principais frentes: proporcionar aos corretores o melhor, do ponto de vista de tecnologias e análise de dados, para que eles possam exercer cada vez mais um papel consultivo; atender aos principais momentos da jornada do cliente com soluções mais ágeis, intuitivas e digitais, desde o seu primeiro contato para contratação do produto até o momento da regulação do seguro; e por último, fomentar novas soluções de inovação não apenas por meio de tecnologias desenvolvidas internamente como também a partir de parcerias com diversas big techs e insurtechs", diz Fabio Dragone, diretor de Digital, CRM, CX e Inovação do Grupo Bradesco Seguros.

Em um mundo cada vez mais digitalizado, agilidade, qualidade e conveniência são importantes atributos para todos os envolvidos. Atualmente, diversos seguros já podem ser contratados de forma 100% online. "Precisamos destacar que queremos atender nossos segurados da maneira como ele quer ser atendido, seja por meios digitais, seja pelo corretor. Consumidores, de forma geral, têm buscado se tornar cada vez mais conectados, mas ter o corretor nessa jornada é fundamental", afirma Dragone.

Ao investir em tecnologia e colocar o cliente no centro, o Grupo Bradesco Seguros viu as vendas por canais digitais crescerem 89% em 2021. As inovações permitiram, por exemplo, que praticamente oito em 10 vistorias de sinistro de seguros de autos sejam concluídas por processo digital e que 90% das vendas de previdência privada fossem assinadas por meio digital, seja através do aplicativo do Bradesco, por internet banking ou biometria.

A busca por mais soluções não para. Estão em andamento uma série de testes de tecnologias voltada para seguros Auto, Residencial, Vida, Saúde, Previdência, entre outros, e que envolvem mais de 80 parceiros entre startups e big techs, além das equipes do Grupo Segurador (veja infográfico).

"Desenvolvemos iniciativas com o intuito de evoluir a jornada e a experiência do consumidor, criando soluções para atender todas as suas necessidades quando mais precisam", diz Dragone. "Entendemos que a inovação é capaz de trazer eficiência e produtividade, impulsionadas pela tecnologia, mas a maior transformação está em como tomamos decisões cada vez mais alinhadas às necessidades dos nossos clientes e corretores - trazendo ganhos significativos para eles", finaliza.