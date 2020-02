Grupo Estado e Ágora firmam parceria

O Grupo Estado e a Ágora Investimentos anunciam nesta quarta, 5, uma parceria para oferecer uma cobertura especializada sobre finanças pessoais. A associação entre as duas marcas ocorre em um momento de interesse crescente dos brasileiros por diversificar seus investimentos, movimento alavancado pelas seguidas quedas na taxa de juros e a expectativa de crescimento econômico.

Conforme o Estadão mostrou na terça, 4, no ano passado a participação do investidor brasileiro na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) superou a de estrangeiros pela primeira vez desde 2014: 52% a 48%.

Serão estabelecidas duas frentes conjuntas de curadoria para atender tanto os clientes quanto a equipe da Ágora. Os clientes receberão os conteúdos pelas plataformas proprietárias da casa de investimentos. Para os analistas, traders e assessores, a entrega será pelos terminais do Broadcast, serviço em tempo real do Grupo Estado.

O conteúdo ajudará na tomada de decisão dos investidores e os analistas a compreenderem mais clara e rapidamente o cenário político-econômico que permeia o mercado e, assim, apoiar de maneira mais eficiente seus clientes.

“A Ágora Investimentos se diferencia dos demais participantes do mercado de investimento para pessoas físicas e se posiciona como um dos líderes do segmento. Essa diferenciação não é só por sua plataforma tecnológica de ponta e oferta dos melhores produtos de investimento, mas também pela capacidade de distribuição e assessoria financeira. Agora será ainda mais reconhecida por seu conteúdo, que passa a ser desenvolvido em parceria exclusiva com o Grupo Estado, que possui excelência e alta credibilidade jornalística”, diz Leandro Miranda, diretor executivo do Banco Bradesco responsável pela Ágora Investimentos.

Sob o nome E-Investidor, o canal de finanças pessoais do Estadão será ampliado com textos, vídeos, áudios, gráficos, newsletters, ferramentas financeiras, entre outros formatos, que ajudem os leitores a entender melhor como os movimentos da economia, da política e da sociedade afetam não apenas o nosso bolso como as oportunidades de investimento.

Os conteúdos serão publicados no portal, na edição impressa, na Rádio Eldorado, nas redes sociais e em plataformas de áudio e vídeo.

“O conteúdo sobre finanças pessoais será desenvolvido pelo time de jornalistas do Grupo Estado. São profissionais acostumados a cobrir o mercado financeiro e a engajar diariamente mais de 30 milhões de usuários em nossas diversas mídias. A independência e a busca por fontes fidedignas, que são a marca registrada do Grupo Estado, serão sempre preservadas. A nossa ideia é ajudar as pessoas com informações de qualidade nesse momento de busca por maior diversificação nos investimentos e de intensa migração de aplicações de renda fixa para opções com mais risco e maior rentabilidade”, afirma Paulo Pessoa, diretor comercial executivo do Grupo Estado.