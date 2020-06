Grupo Estado lança ‘Broadcast Energia’

A era na qual os brasileiros só tinham como alternativa consumir a energia vendida por distribuidoras locais ficou para a História. O mercado livre – no qual empresas negociam o insumo entre si, fora do ambiente de concessão pública – foi lançado há mais de 20 anos e tem crescido sem parar. Segundo a consultoria Thymos, deverá responder por 35% do consumo total do País no ano que vem.

Nessa nova realidade, 7,6 mil consumidores, 360 comercializadoras, centenas de geradoras e dezenas de instituições financeiras passaram a movimentar um mercado que girou R$ 134 bilhões no ano passado. Para atender a esse público, um número crescente de empresas, inclusive bancos, tem buscado se posicionar no mercado, de olho em novos serviços financeiros, indicadores para negociar preços futuros, antecipar tendências e fazer negócios no setor.

Líder no fornecimento de informações para a tomada de decisão do mercado financeiro, a Agência Estado/Broadcast quer preencher essa lacuna ao lançar a plataforma de notícias e dados Broadcast Energia. A partir de amanhã, consumidores livres e operadores de mercado poderão contar com a qualidade e a confiança das informações produzidas pelos jornalistas do Grupo Estado para ajudá-los a conseguir os melhores resultados em seus negócios.

Segundo o diretor geral da Agência Estado, Miresh Kirtikumar, o novo produto atende a uma demanda represada por informações, com a tendência crescente de investidores interessados no mercado livre. “O Broadcast Energia surge no momento em que o setor tem necessidade de informações com transparência e isenção que possam contribuir para o desenvolvimento do mercado. Estamos certos que a nossa experiência no setor de informação aliados à credibilidade do Grupo Estado e a expertise de nossos parceiros, nos permitirão desempenhar esse papel no segmento de energia elétrica”, afirma.

Além dos movimentos do mercado livre, estarão na pauta do Broadcast Energia o avanço de tecnologias como smart grid, geração solar e a gás e mobilidade elétrica – entre as dezenas de tendências, numa das áreas que mais tem se transformado e inovado ao longo dos últimos anos. Regulação, tramitação de projetos e bastidores do governo também estarão entre as reportagens. “Todos estes temas serão apurados com o cuidado e isenção de nossa equipe de jornalistas em São Paulo, Rio e Brasília, composta por profissionais com anos de experiência no setor elétrico”, afirma a editora chefe da Agência Estado, Teresa Navarro.

O terminal entra no ar em versão para computadores de mesa e celular, por aplicativo disponível para Android e IOS. O assinante terá acesso a notícias e análises sobre evolução dos preços e tarifas de energia, economia brasileira, estratégia de grandes consumidores, regulação e informações sobre o clima. Os indicadores setoriais mais importantes são atualizados e analisados na tela, mostrando as condições de operação do sistema.