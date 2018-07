Grupo Itavema vai fabricar motos Mais um grupo de revendas de veículos, o Itavema, dono de 60 lojas de várias marcas, decidiu investir na produção de veículos. A empresa iniciou este mês a produção de motocicletas da marca Dafra em Manaus, projeto que consumiu até agora R$ 100 milhões e gerou 310 empregos. A produção será feita com CKDs (peças desmontadas) trazidas da China, mas a empresa adquiriu licença para produção local de peças, o que significará maior índice de nacionalização no futuro. A Dafra será a oitava fabricante de motos em Manaus, junto com empresas tradicionais como Honda e Yamaha e novatas como Sundown e Kasinski. A primeira etapa da produção inclui quatro modelos de motos com até 250 cilindradas (cc), a preços que vão de R$ 3.290 (Super 100) a R$ 5.990 (scooter Laser 150). A moto mais barata da Honda, líder de mercado, custa R$ 3.990. A Sundown tem um modelo por R$ 2.990. Este ano serão fabricadas pela Dafra 60 mil motos, número que passará a 90 mil em 2009, prevê o diretor do grupo Itavema, Mário Sérgio Moreira Franco. Ele diz que a empresa está montando um centro de desenvolvimento, em parceria com uma empresa européia, para desenvolver produtos próprios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.