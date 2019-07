Grupo liderado por Bacha defende corte nos questionários do Censo após carta de ex-presidentes

RIO - Um grupo de sete ex-presidentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma carta aberta defendendo os cortes conduzidos pelo órgão nos questionários do Censo Demográfico 2020. Entre os signatários estão o economista Edmar Bacha, um dos criadores do Plano Real.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro cede e inclui questões sobre autismo no Censo

Duas semanas antes, outro grupo formado por cinco ex-presidentes do IBGE defendeu também em carta aberta a manutenção do Censo conforme formulado pela equipe técnica do órgão.

“Não procede, como às vezes tem sido dito, que redução do tamanho dos questionários do Censo significaria a perda irreparável de séries históricas sobre diferentes características da população”, escreveu o novo grupo de ex-presidentes, que defende os cortes, na carta divulgada nesta segunda-feira.

Além de Bacha, a nova nota é assinada também por Edson de Oliveira Nunes, Charles Curt Mueller, Eduardo Augusto Guimarães, Silvio Augusto Minciotti, Simon Schwartzman e Sérgio Besserman Vianna. Em meio a um cenário de restrições orçamentárias, o questionário básico do Censo 2020 - versão mais enxuta e aplicada em todos os domicílios brasileiros - foi enxugado de 37 perguntas previstas na versão piloto para 25 questões. No Censo de 2010, havia 34 perguntas.

Já o questionário mais completo, que é aplicado numa amostra que equivale a 10% dos domicílios, foi enxugado de 112 para 76 perguntas. No Censo 2010, o questionário amostral tinha 102 questões.

Uma mobilização de parentes e entidades ligadas a pessoas com autismo ganhou o apoio da primeira-dama Michelle Bolsonaro e resultou na determinação do presidente Jair Bolsonaro para que o IBGE inclua mais uma questão no Censo Demográfico. A Lei 13.861/2019, sancionada pelo presidente, determina a inclusão da coleta de dados sobre autismo no Censo Demográfico.

Representando entidades ligadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o apresentador Marcos Mion declarou que a vitória não teria sido possível sem a primeira-dama.

O corte nos questionários do Censo Demográfico foi defendido pelo ministro Paulo Guedes, e encampado pela presidente escolhida por ele para assumir o IBGE em sua gestão, Susana Cordeiro Guerra.

As reduções nos dois questionários - o que vai a todos os domicílios e o que contempla apenas 10% da população - deixaram de fora perguntas sobre renda, emigração internacional, migração regional, posse de bens de consumo, estado civil dos brasileiros, deslocamento para a escola e horas despendidas no trabalho, entre outros temas relevantes.

“Instituições de pesquisa em todo o mundo estão sempre revendo e atualizando seus instrumentos de coleta de dados, e não faltam instrumentos aos pesquisadores para comparar informações obtidas em diversos momentos e por diversas metodologias. O questionário do Censo brasileiro tem sido diferente a cada década, e não se pode pretender que ele fique congelado no tempo”, apoiou o grupo de ex-presidentes a favor dos cortes.

Leia a íntegra da carta aberta publicada nesta segunda-feira por Edmar Bacha e outros seis ex-presidentes do IBGE:

“O IBGE ante o Censo de 2020

Como ex-presidentes do IBGE, temos acompanhado com interesse e preocupação a preparação do Censo Demográfico de 2020, que tem sido objeto de intensos debates e manifestações, relacionadas às restrições orçamentárias sofridas pela proposta inicial do Censo e à redução do número de perguntas dos questionários.

É importante que o IBGE possa contar com os recursos necessários para que a operação censitária seja realizada da melhor forma possível. Mesmo com as inevitáveis restrições financeiras, dadas pela conjuntura fiscal, esperamos que o Governo Federal e o Congresso Nacional garantam recursos suficientes para que o Censo não se inviabilize nem deixe de recolher informações essenciais para o conhecimento da realidade econômica e social do país e para a execução das políticas públicas nas diversas áreas do emprego, saúde, educação, planejamento urbano, e tantas outras.

Acreditamos também que o momento é oportuno para pensar qual é o papel do Censo Demográfico, e como ele pode ser modernizado para se tornar cada vez mais eficiente, confiável e factível no quadro de restrições financeiras em que vivemos.

O Censo Demográfico, realizado a cada dez anos, tem duas funções principais. A primeira é a de atualizar as informações demográficas mais gerais, sobre o tamanho e a dinâmica da população, que servem de base para as pesquisas amostrais realizadas permanentemente pelo IBGE, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e outras. A segunda é a de levantar dados mais detalhados sobre pequenas unidades geográficas, necessários para a implementação de políticas públicas. Essas informações localizadas trazem duas dificuldades importantes: elas não podem ser pesquisadas com o nível de detalhe das pesquisas por amostragem e se tornam obsoletas em pouco tempo, dada a periodicidade decenal do Censo.

Por isso mesmo, a tendência que se observa internacionalmente é a de reduzir o tamanho dos questionários dos Censos Decenais, ao mesmo tempo em que se intensifica o uso de pesquisas amostrais, de registros administrativos e de análises de grandes agregados de informações produzidas por diversas fontes em tempo real, com uso das modernas metodologias de big data. É nesse sentido que nos parece que o IBGE precisa evoluir, de uma agência organizada para a coleta detalhada de informações para uma instituição modernizada capaz de produzir, compatibilizar e fazer uso de dados das mais diversas fontes.

Não procede, como às vezes tem sido dito, que redução do tamanho dos questionários do Censo significaria a perda irreparável de séries históricas sobre diferentes características da população. Instituições de pesquisa em todo o mundo estão sempre revendo e atualizando seus instrumentos de coleta de dados, e não faltam instrumentos aos pesquisadores para comparar informações obtidas em diversos momentos e por diversas metodologias. O questionário do Censo brasileiro tem sido diferente a cada década, e não se pode pretender que ele fique congelado no tempo.

A elaboração dos atuais questionários do Censo de 2020 - o geral, para todos, e o mais detalhado, para uma amostra de 10% da população, cerca de 22 milhões de pessoas - foi feita com a participação do Conselho Consultivo do Censo e consulta e participação de especialistas, e o IBGE tem realizado um trabalho importante, a merecer continuidade, de apresentar e discutir com diferentes setores das sociedade as razões e o alcance do que pretende obter. Temos acompanhado este processo, acreditamos que ele está no caminho certo, e conclamamos todos a apoiar o IBGE para que este trabalho possa levar a um Censo de alta qualidade, em tempo hábil, e dentro da realidade orçamentária em que vivemos.

Em 29 de julho de 2019

Edmar Lisboa Bacha

Edson de Oliveira Nunes

Charles Curt Mueller

Eduardo Augusto Guimarães

Silvio Augusto Minciotti

Simon Schwartzman

Sérgio Besserman Vianna”