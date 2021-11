Grupo Marquise expande atuação nacional com chegada da sua incorporadora a São Paulo

Criado em Fortaleza há 47 anos, o Grupo Marquise decidiu dar mais um passo para ampliar e consolidar ainda mais a sua presença nacional. A companhia vai entrar no mercado imobiliário de São Paulo com um dos seus braços, a Marquise Incorporações, por meio dos edifícios de luxo. O Residencial Park View, no bairro Vila Nova Conceição, é o cartão de visitas da empresa na capital paulista.

A chegada a São Paulo faz parte de uma estratégia de investimentos relevantes do Grupo Marquise no mercado imobiliário. Em lançamentos, o valor chegará a R$ 1,6 bilhão até o fim de 2022, entre a capital paulista e a cearense. E dobrará, para R$ 3,2 bilhões, nos próximos três anos. Para isso, apenas em São Paulo, a Marquise Incorporações está investindo R$ 200 milhões em terrenos.

"Não foi algo repentino. Planejamos, definimos uma estratégia, entendemos como queríamos chegar a São Paulo, o principal mercado do País, e esperamos até encontrar o terreno certo para construir o nosso primeiro empreendimento", explica Andrea Coelho, diretora da Marquise Incorporações.

Será a partir desses empreendimentos que a Marquise Incorporações quer se apresentar ao público paulistano, sob a expectativa de, em pouco mais de cinco anos, com todos eles já lançados, ser facilmente reconhecida pela sofisticação dos prédios e pela qualidade, seja no atendimento, com relacionamento próximo ao consumidor, nos projetos ou no acabamento.

Essas características, assegura a diretora de Incorporação, já poderão ser observadas no primeiro empreendimento que será lançado em breve em São Paulo. A incorporadora adotou o cuidado de optar por um bairro emblemático, na zona sul da cidade, com prédios entre ruas arborizadas e tendo o privilégio da vista para o Parque do Ibirapuera.

Além disso, se cercou de nomes reconhecidos para a assinatura dos projetos: Aflalo/Gasperini Arquitetos (arquitetura), Fernanda Marques (interiores) e Benedito Abbud (paisagismo), além da parceria com a imobiliária Coelho da Fonseca. "Chegamos querendo mostrar como viemos, como queremos nos posicionar, então não poderíamos chegar por qualquer bairro. A porta de entrada é algo importante. E encontramos um terreno que expressa bem a proposta da Marquise Incorporações", explica.

Será, assim, a partir de um bairro conhecido pelos seus empreendimentos de luxo, que a Marquise Incorporações vai exibir o braço de um conglomerado empresarial que faturou R$ 1,2 bilhão em 2020, atuando em setores diversificados, como os de infraestrutura, ambiental e shopping centers, além do imobiliário.

O Grupo Marquise possui em seu currículo obras de vulto, como o Porto do Pecém, a Ferrovia Transnordestina e o Cinturão das Águas. Além disso, vai construir a maior usina de dessalinização de água marinha do País, no Ceará. E garante que essa expertise é empregada nas ações da sua incorporadora, antes com atuação restrita a Fortaleza, mas que agora se expande, repetindo os passos da companhia, hoje presente em diversos Estados do País. "A nossa chegada a São Paulo faz parte de um movimento do Grupo Marquise como um todo. Passamos por um momento de reestruturação interna, planejamos nossas ações para avançar e consolidar nosso trabalho no País. A expansão da Marquise Incorporações, aliada à apresentação da nova marca da companhia, é um marco importante deste nosso momento", diz Andrea.

Com vista para o Parque do Ibirapuera

O cobiçado terreno onde será erguido o Residencial Park View tem 3 mil metros quadrados de área, com acesso pela Rua Bastos Pereira, com 80 metros de frente para uma zona residencial e vista livre para o Parque do Ibirapuera. O empreendimento contará com apartamentos de 175 m², além de quatro coberturas duplex exclusivas com 338m².

O espaço de lazer ocupa toda a cobertura do edifício. Está a 12 metros de altura em uma área de aproximadamente 1.000m², com piscinas, spa, jardins e vista panorâmica para a cidade.

O ponto máximo do paisagismo é o conjunto aquático. Com raia de 25 metros coberta, que se liga visualmente à piscina recreativa e à piscina infantil, suas águas se espraiam em decks molhados, tangenciando o solarium.

"O Park View será erguido em um terreno único, com uma vista espetacular, e estamos trazendo algo único com esse projeto. O nosso estande de vendas, por exemplo, foi planejado para proporcionar a experiência de estar no segundo andar do prédio, algo bem inovador. O projeto segue as tendências internacionais da boa moradia que é viver entre a natureza, abraçado pela vegetação, mesmo estando em uma metrópole", conclui a diretora da Marquise Incorporações.