Grupo Newcomm sai de cena e vira VMLY&R

A VMLY&R Global anunciou nesta sexta-feira, 30, a formação do grupo VMLY&R no Brasil, seguindo, assim, a padronização internacional. Desta forma, o conglomerado deixa de usar a alcunha pela qual ficou conhecida no País – Grupo Newcomm. O presidente do grupo VMLY&R será Marcos Quintella. As agências, que continuarão a funcionar de forma independente, ficarão sob a gestão de David Laloum e Fernando Taralli.

“O grupo VMLY&R oferece sinergias valiosas entre nossas principais operações no Brasil em um momento em que expandimos investimentos em novas tecnologias e capacidades para servir melhor os nossos clientes. Esse modelo vai nos permitir a captura de ativos compartilhados e de ferramentas à medida que antecipamos oportunidades e necessidades do mercado em constante em evolução”, disse Jon Cook, presidente global da VMLY&R.

David Laloum está à frente da Y&R Brasil desde janeiro de 2016. Entre os clientes da agência estão Vivo, Itaipava, Casas Bahia, Ponto Frio, Santander, Sanofi e LG, Danone. Fernando Taralli comanda a VML desde 2011. Entre as contas da agência destacam-se AOC, Mobly, Nespresso, Raízen/Shell, Netflix, Oi and Viacom/Porta dos Fundos.

Taralli, além de presidir a VML, ficará com a missão de comandar a integração das operações na América Latina.