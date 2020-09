Grupo Superbid anuncia aquisição da Auto Arremate

O mercado de repasse de veículos usados no Brasil vai passar por um processo de transformação, e as cerca de 30 mil revendedoras de carros terão mais agilidade e simplicidade na hora de comprar veículos para as suas lojas. Com a aquisição do controle da Auto Arremate, startup especializada em transações entre empresas no segmento automotivo, o Grupo Superbid passa a atuar também neste setor, e com a informatização de todas as etapas vai tornar a operação mais transparente e menos burocrática para todos os players do mercado – consumidor, concessionária e revendedoras.

“A digitalização democratiza o estoque de carros usados da região, porque todas as lojas têm acesso ao que está sendo vendido, algo que antes ficava nas mãos de poucas pessoas”, comenta Fúlvio Kaminski Massaro, founder e CEO da Auto Arremate, ao explicar que a companhia atua entre revendedores independentes e multimarcas, redes de distribuição, locadoras e frotistas de veículos.

Há mais de 20 anos no mercado, o Grupo Superbid possui empresas que oferecem serviços de tecnologia e intermediação de bens de capital e consumo. A aquisição do controle da startup mira a formação de um “ecossistema” capaz de fornecer soluções digitais integradas para o mercado automotivo, segundo Rodrigo Santoro, chairman e CEO do grupo. “Vimos um grande potencial neste mercado, e uma grande capacidade de geração de negócios e tecnologia na equipe da Auto Arremate.

Unindo essas forças à experiência no setor de venda de automóveis do Grupo Superbid, e ao avanço nas operações digitais com a nossa plataforma de pagamentos, a Conta Digital S4Pay, criamos um ecossistema ainda mais completo para o mercado”, afirma Santoro.

“O processo todo é bastante simples, seguro e feito em apenas alguns cliques”, destaca Massaro. “Com o aplicativo, tudo é feito na hora, de forma transparente e com acesso para todas as lojas multimarcas, que poderão escolher os veículos que te agradam sem a interferência do gestor da concessionária”, afirma o sócio-executivo. Ele conta que a projeção é chegar a 5 mil carros até o fim deste ano. “Vendemos mais de 250 unidades no nosso projeto-piloto, feito com apenas um cliente”, diz.

Segundo Massaro, esse desempenho é atribuído, principalmente, ao aumento da velocidade nas negociações, em função da performance de usabilidades da plataforma, construída sob medida para usuários, concessionárias, locadoras e agentes financeiros. Outro ponto que chama a atenção é a facilidade de busca pelo veículo do lado dos revendedores multimarcas e independentes, oferecendo informações objetivas e transparentes.

Ele comenta ainda que a plataforma entrega experiência seamless na jornada de Digitalização, Gestão e Comercialização (DGC), com aumento de performance e rentabilidade, tanto para vendedores quanto para compradores. As soluções da Auto Arremate englobam usabilidade de avaliação, por meio de plataformas mobile, com possibilidades de precificação e gestão dos estoques. Todo o processo online garante assertividade nas negociações e tomadas de decisão. Já para as revendas independentes e multimarcas, a Auto Arremate traz em sua primeira versão um marketplace versátil, com ferramentas de busca extremamente detalhadas e aplicativos nativos, dedicados para acompanhamento das negociações em tempo real.

“Investimos em usabilidade, em tecnologia ágil e, principalmente, em pessoas que ouvem o mercado e buscam entender as necessidades do segmento. O Grupo Superbid tornará a Auto Arremate ainda mais abrangente, trazendo velocidade de crescimento e tornando a entrega da companhia ainda mais compatível com a necessidade e as expectativas do mercado”, afirma Massaro.

Vale destacar que o mercado automotivo cresce ano a ano e atingiu uma frota circulante de 59 milhões de veículos em 2019, segundo dados do Sindipeças, somados carros, caminhões, ônibus e comerciais leves, com idade média próxima a 10 anos. “A partir desses dados, entendemos que existem grandes oportunidades nas redes de distribuição dessa cadeia, em que atuam aproximadamente 7 mil concessionárias e mais de 30 mil revendedores independentes de veículos em todo o País. O segmento é um dos pilares da economia brasileira”, pontua Massaro, ao lembrar que há um universo enorme para o setor expandir, já que apenas seis em cada dez brasileiros têm carro.