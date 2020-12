Grupo Superbid inova com meio de pagamento no mercado de leilões

De olho nos hábitos de consumo do público digital, o Grupo Superbid, um dos pioneiros na realização de leilões oficiais no ambiente online, trouxe mais uma novidade para este mercado. Em 2020, a empresa lançou a Conta Digital S4Pay, que facilita a relação de negócios entre compradores e vendedores, processando todas as vendas realizadas dentro do Superbid Marketplace, plataforma de transações online do grupo. A fintech trouxe uma nova experiência de pagamento para o segmento de leilões, sendo a primeira a oferecer uma solução associada à modalidade.

O uso da conta digital traz mais transparência e agilidade ao processo de liquidação financeira, pois a plataforma observa todas as conformidades exigidas de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. “Com a S4Pay, o consumidor pode participar dos eventos realizados pelas empresas e pelos leiloeiros que hoje operam no Superbid Marketplace, e utilizar novas modalidades de pagamento e funcionalidades que vão melhorar a experiência de compra. Para os vendedores, há um enorme benefício de eliminar riscos de negócio, sem custo adicional. Todas as demais leiloeiras ainda operam seus pagamentos de modo bastante restrito, por meio de depósitos ou boleto bancário”, conta Ricardo Fajnzylber, CEO da S4Pay.

O executivo explica que, em 2020, a fintech inaugurou uma nova fase para as transações de venda de bens de capital e consumo duráveis em leilões. Com a conta digital, o Superbid Marketplace evolui sua plataforma transacional a outro nível de governança, neste caso financeira, destacando-se em relação ao mercado competidor da empresa.

De acordo com o executivo, outro diferencial da S4Pay é que a fintech possui seu próprio gerador de conversões, além do Superbid Marketplace. A Auto Arremate, outra empresa do Grupo Superbid, especializada em transações entre empresas B2B do segmento automotivo, e a NWS, agência full service de tecnologia e marketing especializada em leilões judiciais e pregões administrativos, já estão integrando a conta digital em suas plataformas. No caso da NWS, mais de 120 leiloeiros que utilizam a tecnologia oferecida pela agência poderão se beneficiar da plataforma de contas digitais da S4Pay, maximizando o número de transações e contas a serem abertas no próximo ano.

Outra novidade é que a Sold, grande portal especializado na venda de imóveis e bens de consumo por meio de leilões, também vai incluir a conta digital em sua operação, ampliando as opções de pagamentos de seus usuários. Com a entrada da Sold, mais de 500 mil novas contas serão incorporadas, melhorando a jornada digital de compradores e vendedores e ampliando substancialmente as transações da fintech.

No próximo ano, a meta da S4Pay é trazer novos produtos financeiros para o mercado de leilões, como o Pix, a oferta de financiamento e de seguro e a possibilidade de pagar as compras parceladas com cartão de crédito. “Todo o incentivo do Banco Central na criação de novas tendências de pagamento tem facilitado a eficiência das operações financeiras, tanto para quem é comprador como para quem vende dentro das empresas do Grupo Superbid”, afirma Fajnzylber.

Para 2021, as expectativas são otimistas. “Queremos trazer ainda mais transparência e facilidade para as transações financeiras. Nossa projeção é abrir até 1 milhão de contas no próximo ano, além de aumentar em 400% o volume de transações.”