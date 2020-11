Grupo técnico liderado por general Heleno recomenda criação de mais uma estatal

Brasília – Um grupo técnico coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), liderado pelo general Augusto Heleno, recomendou ao governo a criação de mais uma empresa estatal. Ela se chamaria “Alada” e seria responsável pela exploração comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, base de lançamento de satélites e foguetes da Força Aérea Brasileira (FAB) no Maranhão. De acordo com o GSI, o processo de criação da empresa está “em tramitação” no governo. Já o Ministério da Economia disse não haver qualquer definição sobre o assunto.

Se for criada, a Alada será a segunda estatal do governo Jair Bolsonaro, que se elegeu sob a promessa de privatizar empresas públicas – meta que até hoje ainda não foi cumprida em quase dois anos de governo. A União tem hoje 197 estatais, sendo 46 de controle direto e 151 subsidiárias. No ano passado, o governo criou a NAV, responsável pela navegação aérea.

A proposta de criação da Alada foi aprovada em plenária pelo Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que é coordenado pelo GSI. Também integram o grupo integrantes da Casa Civil, Defesa, Relações Exteriores, Ciência, Tecnologia e Inovações, Advocacia-Geral da União e também Economia – pasta liderada pelo ministro Paulo Guedes.

A resolução que publica as deliberações do comitê foi publicada na sexta, 13, no Diário Oficial da União, e é assinada pelo ministro do GSI, Augusto Heleno. O relatório final recomenda ao presidente o encaminhamento de projeto de lei que “autoriza a criação da empresa pública denominada Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S/A”.

Pelo relatório, a exemplo da NAV, a Alada seria vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica. A empresa se destinaria à “exploração de atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais e à realização de projetos e atividades de apoio ao controle do espaço aéreo e áreas correlatas”, de acordo com o GSI.

A efetiva criação da estatal depende do envio de um projeto de lei pelo governo ao Congresso – uma vez que todas as empresas públicas precisam ser criadas por lei. Segundo o GSI, esse processo está “em tramitação” dentro do governo.

No Ministério da Economia, porém, o entendimento é outro. Em nota, a pasta informou que a resolução publicada hoje no DOU “apenas publica deliberações do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, tomadas em 2018 e em 2019”.

“A recomendação para a criação da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. (Alada) ocorreu em 15 de junho de 2018. Por isso, atualmente, não há definição por parte do Ministério da Economia em relação à criação desta empresa”, disse a pasta.

O Estadão/Broadcast apurou que a recomendação para criação da Alada chegou ao Ministério da Economia em julho deste ano. Na época, o ex-secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, se manifestou radicalmente contra a proposta.

A criação de novas estatais vinculadas ao Ministério da Defesa está em discussão no governo desde 2012, quando o Comando Aéreo da Aeronáutica pediu a constituição da NAV, aprovada no ano passado, e da Alada. A criação da NAV visava retirar o controle aéreo das mãos da Infraero e esvaziar as funções da empresa à medida que os aeroportos fossem concedidos, até que fosse possível liquidar a estatal.

Em defesa da Alada, a ala militar avalia que a exploração comercial da Base de Alcântara pode ser lucrativa. O motivo por trás da criação da estatal, porém, é financeiro. Sem a estatal, o aluguel pelo uso da base para lançamento de satélites iria para a conta única do Tesouro Nacional. O dinheiro entraria no Orçamento e estaria sujeito ao teto de gastos, cortes, contingenciamentos e remanejamentos para outras áreas.

Com a criação da empresa, as receitas que viriam da Base de Alcântara ficariam com a própria companhia, desde que a nova empresa for independente do Tesouro – ou seja, se gerar recursos para pagar o custeio e seus empregados.

A capitalização de estatais é justamente uma das exceções ao teto de gastos. Vinculada ao Ministério da Defesa, os gestores, provavelmente militares, poderiam receber salários acima do teto. Além disso, a empresa não ficaria sujeita às regras do Orçamento da União e poderia direcionar recursos para as despesas que a direção considerar mais relevantes.