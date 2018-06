Guardia confirma discussão sobre redução de tributos sobre combustíveis

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou nesta segunda-feira, 21, que há uma discussão dentro do governo sobre a possível redução de tributos sobre os combustíveis, mas afirmou que a situação fiscal do País não permitiria neste momento uma diminuição de impostos.

“Uma discussão sobre (a redução da tributação sobre combustíveis) começou no governo, mas não há uma decisão. Não temos essa flexibilidade em razão da consolidação fiscal. Optamos por não aumentar impostos, porque a nossa estratégia é de reduzir custos. Mas não temos espaço para cortar tributos no momento”, afirmou, em teleconferência com a imprensa internacional.

Nesta tarde, os protestos de caminhoneiros contra impostos sobre os combustíveis chegou a atingir 18 Estados e mais de 100 trechos de rodovias federais brasileiras. Paraná, Minas Gerais e Bahia foram os mais atingidos.