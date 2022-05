Gucci passa a aceitar pagamentos em criptomoeda em lojas selecionadas nos EUA

As bolsas sofisticadas da Gucci e outros produtos de luxo da marca poderão ser comprados usando criptomoedas, incluindo bitcoin, informou a empresa italiana na quarta-feira, 4. A iniciativa não vale para todas as lojas da empresa, mas para algumas selecionadas nos Estados Unidos.

A partir do final de maio, os clientes poderão pagar com criptomoedas em algumas das principais lojas da Gucci, incluindo as da Rodeo Drive em Los Angeles e da Wooster Street em Nova York, disse a empresa. Entre os ativos aceitos estão ethereum, dogecoin, shiba inu, litecoin e stablecoins atreladas ao dólar.

A Gucci, de propriedade da francesa Kering SA, planeja expandir o serviço para suas lojas na América do Norte em um futuro próximo.

À medida que as moedas digitais avançam para uma aceitação mais ampla, um número crescente de empresas começou a aceitar esse tipo de pagamento. A marca de moda Off-White começou a aceitar criptomoedas em suas principais lojas de Londres, Paris e Milão, informou a Vogue Business em março./Reuters