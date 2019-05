Guedes afirma precisar de R$ 1 trilhão de potência fiscal para lançar capitalização

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, bateu na tecla da necessidade de uma potência fiscal de R$ 1 trilhão em dez anos com a reforma da Previdência para que o governo seja capaz de lançar o regime de capitalização. Segundo ele, o governo irá regular, vigiar e garantir o novo regime de aposentadorias.

"Vou trocar a expressão 'capitalização' por 'poupança garantida'. Os ricos adoram capitalizar, e criticam quando propomos capitalização para os pobres. Na poupança garantida o jovem levará os recursos para o futuro", afirmou, durante palestra no Seminário Previdência, organizado pelo jornal Correio Braziliense, nesta quarta-feira, 22.

Guedes esclareceu que os recursos da chamada poupança garantida não serão geridos pelos bancos, mas, sim, por instituições de previdência. "É um mercado novo", explicou. O ministro mais uma vez garantiu que nenhuma pessoa que entre no regime de capitalização receberá menos que um salário mínimo como aposentadoria.

"Vamos levar os recursos pro futuro, vamos democratizar a poupança. Ao invés de desaparecer no buraco fiscal de Brasília, os recursos serão aplicados. E quanto maior a acumulação de capital, maior é a produtividade do trabalho", acrescentou.

Para Guedes, a aprovação da reforma da Previdência e o lançamento do regime de capitalização promoverão um choque de criação de empregos para jovens nos próximos dois anos. "É preciso sacrificar os contemporâneos ou vamos empurrar conta para filhos e netos", completou.

O ministro criticou os altos encargos trabalhistas que incidem hoje sobre a folha de pagamentos das empresas, que voltou a chamar de arma de destruição em massa de empregos. "O trabalhador ganha pouco e custa muito para empresas, isso é um crime. Hoje, para cada brasileiro poder aposentar, é preciso acabar com uma vaga de emprego", concluiu.

Elogio ao Congresso

O ministro elogiou o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), à reforma e disse não poder "reclamar nada" da ajuda do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema. "Não adianta cobrar tudo do presidente, ele já faz coisas além do que se poderia pedir", afirmou.

Guedes ainda brincou ao dizer que o governo é criticado por não ter habilidade de comunicação, e lembrou que governos que eram reconhecidos por essa habilidade não conseguira aprovar correções nos sistema de aposentadorias. "A antiga forma de fazer política morreu. Não sabemos qual é a nova, porque ainda a estamos construindo. Mas estou seguro de que a classe política fará a parte dela na reforma da Previdência", completou.