Guedes afirma que apresentará nova proposta de Previdência, caso atual não seja aprovada

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu novamente nesta terça-feira, 6, a aprovação da reforma da Previdência proposta pelo atual governo, mas reforçou que, se o Congresso Nacional não votar o texto, o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro apresentará uma nova proposta em 2019.

"A ideia da reforma da Previdência continua nos atraindo. Mas uma coisa é o diagnóstico de que ela precisa ser feita e outra é a situação política. Seria excelente aprovar a reforma da Previdência ainda este ano", afirmou Guedes, ao chegar ao Ministério da Fazenda para reunião com o ministro Eduardo Guardia.

Ele foi claro ao dizer que o governo Bolsonaro só apoiará a reforma do governo Temer se ela tiver condições reais de ser aprovada. Segundo Guedes, Bolsonaro não irá arcar com o ônus de uma possível derrota com o atual Congresso.

Questionado pelos jornalistas sobre a estratégia para a aprovação do texto ainda em 2018, o futuro ministro jogou a responsabilidade para o Parlamento. "Na minha cabeça hoje tem Previdência, Previdência e Previdência. Classe política, nos ajude a aprovar a reforma. A bola esta com o Congresso: prensa neles!", enfatizou.

O economista revelou que tanto o presidente Michel Temer como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), teriam dito a ele que tentarão aprovar o texto ainda este ano. "Aprovar a reforma fará com que os parlamentares que não foram reeleitos possam ir para casa com a missão cumprida", acrescentou.

Segundo Guedes, aprovar a reforma ainda este ano seria uma boa forma de encerrar o atual governo, além de possibilitar ao novo governo iniciar a discussão de outras reformas, como a tributária.

Guedes listou os problemas que enxerga no modelo atual, pontuando que muitos deles permanecerão mesmo após a reforma de Temer. Para ele, o regime atual tem embutido em si uma bomba demográfica e um sistema cruel de financiamento. "Os encargos sobre a força de trabalho são uma arma de destruição em massa de empregos. Outro problema é misturar a Assistência Social com a Previdência", elencou.

Além disso, para o futuro ministro, o fundo que guarda os recursos poderia ser gerido com mais eficiência. Guedes também elogiou a proposta de reforma defendida pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, mas afirmou que as alternativas em estudo pelo novo governo são mais abrangentes.

"Nossa proposta de reforma para Previdência é mais profunda e abre espaço para a criação de empregos. Mas se o Congresso aprovar a proposta atual, já desarmaremos algumas bombas para a população mais velha e teremos mais espaço e tempo para começarmos a trabalhar a transição da força de trabalho para um novo modelo", acrescentou.

De acordo com Guedes, para aprovar as reformas, o novo governo não negociará votos individualmente no Congresso. Ele afirmou que esse tipo de negociação é que dá margem para o "toma lá dá cá" de governos anteriores.

"Vamos negociar com as bancadas no Congresso para que sejam votações orgânicas", afirmou, ao chegar ao Ministério da Fazenda, onde se reúne com o ministro Eduardo Guardia.

De acordo com Guedes, o principal eixo de governabilidade do governo Bolsonaro será o pacto federativo. "Depois de vários governos de centro-esquerda, o Brasil começa uma transição para a centro-direita, o que é saudável. A alternância de poder é importante", avaliou o futuro ministro.

Guedes destacou que as instituições brasileiras seguem funcionando e lembrou que os três poderes da República são independentes. "A liberdade de mídia também é muito importante. Somos uma democracia emergente bem-sucedida", completou.

Capitalização

Por isso, Guedes defendeu que mesmo se houve a aprovação do texto atual, o novo governo precisará realizar uma nova reforma futuramente, alterando completamente o regime do sistema de repartição para o de capitalização. "Continuar o regime de repartição é um crime contra as gerações futuras", alertou. "Estamos atrasados sobre a reforma. Se ela tivesse sido feita há 10 anos, cresceríamos hoje a 4% ou 5% ao ano", completou.

Questionado sobre o fato de Bolsonaro já ter afirmado que tem "desconfiança" sobre o sistema de capitalização da Previdência proposto por Guedes, o economista respondeu que é natural que a classe política e pessoas não familiarizadas com a questão - incluindo o presidente eleito - tenham dúvidas sobre a transição para o novo sistema.