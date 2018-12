Guedes anuncia novos integrantes da equipe econômica do governo

A assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, informou neste sábado, 8, a escolha de novos nomes para a equipe da pasta, antecipados nesta sexta-feira pelo Broadcast. O número dois de Guedes será Marcelo Guaranys, servidor de carreira do Tesouro Nacional e com formação em Economia e Direito. Atualmente, ele é subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República. Já foi diretor-geral e diretor de Regulação Econômica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e assessor especial para infraestrutura da Casa Civil.

Os demais nomes anunciados são:

Secretário Geral da Fazenda: Waldery Rodrigues Júnior. Engenheiro formado pelo ITA, mestre e doutor em economia pela University of Michigan e UnB, respectivamente, tem larga experiência no setor público (pesquisador concursado pelo IPEA e Consultor do Senado Federal na área Política Econômica). Desde 2016 estava cedido do Senado para a Assessoria Especial do Ministério da Fazenda. Já exerceu diversos cargos no Ministério da Fazenda, no IPEA, no Senado e preside o Conselho Fiscal da BB-Corretora.

Secretário Geral Adjunto da Fazenda: Esteves Colnago. Atualmente, exerce o cargo de Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Analista do Banco Central do Brasil desde 1998, Colnago é mestre em Economia pela Universidade de Brasília e já exerceu os cargos de Secretário-Executivo Adjunto dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, de Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento, de Presidente dos Conselhos do BNDES, do IRB e do CRSFN.

Secretário Geral de Desburocratização, Gestão e Governo Digital: Paulo Uebel. Possui mestrado em administração pública pela Columbia University, é bacharel em ciências jurídicas e sociais pela PUC-RS, especialista em direito tributário, financeiro e econômico pela UFRGS, e especialista em liderança global pela Georgetown University. Foi Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura de São Paulo, CEO da WeWork Brasil e CEO Global do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais. Antes, foi diretor executivo do Instituto Millenium, fundado por Guedes para promover o liberalismo econômico.

Secretário Geral Adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital: Gleisson Cardoso Rubin. Hoje é o Secretário-executivo do Ministério do Planejamento. Servidor da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, licenciado em Matemática pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras (MG). Foi Secretário de Gestão da Política de Direitos Humanos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, presidente da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento.

Secretário Geral de Produtividade e Competitividade: Carlos da Costa. Economista, Mestre e PHD (ABD) pela UCLA, bacharel em economia pela UERJ, Costa foi executivo nos setores de educação e serviços profissionais. Recentemente, foi Diretor de Planejamento, Crédito e Tecnologia do BNDES. Antes disso, presidiu o Instituto de Performance e Liderança, foi executivo residente no JP Morgan e sócio-diretor do Ibmec Educacional, onde fundou e dirigiu a Faculdade em São Paulo. Atuou como consultor em empresas e programas de governo, em especial nas áreas relacionadas a desenvolvimento, produtividade e mercado de capitais.