Guedes brinca que vai lançar o PAP, Programa de Aceleração de Privatizações

FORTALEZA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 5, que o governo precisa acelerar o processo de privatização de empresas estatais e brincou que iria lançar o “Programa de Aceleração de Privatização” (PAP) – uma alusão ao Programa de Aceleração do Crescimento, marca dos governos petistas e que focou no investimento com recursos públicos.

LEIA TAMBÉM > Guedes afirma que governo e Congresso estão prontos para resolver o problema fiscal do País

Guedes citou que, no setor privado, a venda de uma empresa leva em torno de 40 dias, prazo inimaginável no setor público, onde há burocracia e obstáculos internos. Ele deu como exemplo a privatização dos Correios, que enfrenta resistências.

“Qual é a dúvida de privatizar os Correios? Lá nasceu o mensalão. Ninguém escreve carta”, disse em palestra a empresários no Nordeste. Ele afirmou ainda haver “oito caras” interessados em comprar os Correios.

Segundo o ministro, o setor tem grande potencial, principalmente porque há grande volume de vendas online, embora as entregas ainda sejam precárias.

Para este ano, ele disse que o governo está atingindo a meta de R$ 80 bilhões. “Já vendemos R$ 56 bilhões”, afirmou.