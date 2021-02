Guedes cancela participação em evento da OCDE em cima da hora para 'reunião de emergência'

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou a participação em evento do Center for Strategic & International Studies (CSIS) sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). De acordo com a organização do evento, Guedes foi chamado para uma “reunião de emergência” sobre temas em tramitação no Congresso Nacional.

O Ministério da Economia informou que o Guedes vai se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Guedes participaria do evento da OCDE às 12h.

Para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nelson Foster, a entrada do Brasil na OCDE é de interesse também da organização multilateral. Segundo ele, a adesão brasileira ao grupo também deve levar a uma maior proteção ao meio ambiente no País.

No fim de janeiro, Guedes cancelou a participação que faria no Fórum Econômico Mundial de Davos, também em formato virtual. Ele participaria do painel "Reparando o Sistema de Comércio Internacional".

A informação sobre o cancelamento de sua participação no debate foi anunciada pelo apresentador. Segundo a assessoria do ministro, Guedes cancelou a participação em Davos "para resolver assuntos internos" do ministério. Na época, a Pasta também não informou qual a natureza dos assuntos aos quais Guedes se dedicaria.