Guedes contesta números de desemprego e diz que IBGE está na 'idade da pedra lascada'

Os números divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo IBGE mostram que o desemprego segue como uma das maiores preocupações quando se fala em atividade econômica no País. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desocupação ficou em 14,6%, apenas 0,1 ponto abaixo do nível registrado em abril. No período, 14,8 milhões de pessoas estavam em busca de uma vaga, número recorde já registrado no período anterior. Somando-se também os desalentados (que simplesmente desistiram de procurar emprego) e os subocupados (que trabalham menos do que gostariam), está faltando trabalho para nada menos que 32,94 milhões de pessoas.

As expectativas dos economistas são de que o número de desempregados recue no segundo semestre, com o avanço da vacinação favorecendo a retomada da atividade econômica. Mas o País ainda deve conviver com níveis de desocupação altos por bastante tempo. "À medida que a economia vai retomando, a demanda por emprego aumenta, mas a volta da atividade econômica também gera um aumento da demanda por parte dos trabalhadores. Tem um período no qual a taxa vai ficar basicamente parada e, daqui a pouco, ela começa a cair", diz José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Ele prevê queda da taxa a um nível entre 12,5% e 13% no fim de 2021.

Para Daniel Xavier, economista-sênior do banco ABC Brasil, esse movimento de redução do desemprego deve se dar de forma gradual. Para o ano que vem, por exemplo, ele estima uma taxa de desocupação de 12,5% no último trimestre e média do ano em torno de 13%, em um cenário de crescimento de 3% do PIB. Para o analista, o desemprego médio do ano só deve convergir para a taxa de equilíbrio - calculada entre 9% e 9,5% - a partir de 2024.

Segundo os dados do IBGE, a população ocupada atingiu 86,7 milhões. No caso dos desalentados, o número ficou em 5,7 milhões de indivíduos.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.547,00 no período. Já a massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 215,5 bilhões. / VINÍCIUS NEDER, FELIPE SIQUEIRA E CÍCERO COTRIM