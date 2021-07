Guedes dá dinheiro a desempregado que pede ajuda na Esplanada

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi abordado nesta quinta-feira, 22, por um desempregado que pediu ajuda e deu a ele, no mínimo, uma nota de R$ 50.

Guedes tinha participado de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Defesa e foi caminhando para o Ministério da Economia, já que os dois prédios ficam ao lado.

Ele foi abordado pelo homem, que segurava um cartaz que dizia estar desempregado e ser pessoa com deficiência. Guedes, então, tirou do bolso, no mínimo, R$ 50. Depois de receber o dinheiro, o homem saiu correndo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 14,7% da população economicamente ativa, ou 14,8 milhões de brasileiros, estão desempregados. A taxa e o número de desempregados são os maiores desde o início da série histórica, iniciada em 2012.