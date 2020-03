Guedes diz que coronavírus pode reduzir PIB entre 0,10 e 1 ponto porcentual

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo coronavírus pode reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) do País para uma queda de 0,1 a 1 ponto porcentual em um cenário leve a grave, respectivamente. O comentário foi feito, segundo fontes, em uma reunião realizada na noite desta quarta-feira com lideranças do Congresso.

LEIA TAMBÉM > Governo planeja impulso à economia com medidas voltadas aos pequenos empresários

O ministro defendeu ainda descentralizar recursos e pacto federativo para agilizar a ação de Estados e prefeituras no combate ao vírus. Ele destacou o diálogo entre governo e Legislativo sobre reforma tributária e a PEC emergencial (que permite, entre outras coisas, reduzir salários de servidores públicos). Guedes disse durante a reunião que o Brasil tem “espaço monetário (para reduzir os juros básicos e incrementar o crédito), mas não tem espaço fiscal”, ainda segundo parlamentares presentes à reunião.

Guedes disse que se o impacto vírus foi de 5 a 7 meses, a economia do País “recupera e volta”. Ele pediu a aprovação rápida da agenda econômica e pedi para rediscutir o Orçamento da Saúde. Para ele, a doença é grave, mas o Brasil tem capacidade para crescer.

A fala do ministro provocou reação negativa entre deputados da oposição que considera a fala do ministro. Segundo um deputado, Guedes chegou a dizer que ele cuida da economia e o Congresso deve cuidar da política.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também presente ao encontro cobrou de Guedes respostas para o curto prazo e disse que o Congresso vai continuar apoiando reformas.

O ex-ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB-MS) também falou na reunião. Segundo uma fonte, Terra minimizou a crise e disse que não é preciso parar aulas e que o Congresso tem de seguir votando.

Vários deputados cobraram Guedes para respostas a curto prazo para empresas que poderão ser afetadas pelo coronavírus. Maia cobrou sobre as empresas de aviação.

Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e é preciso observar o impacto do avanço do novo coronavirus sobre o PIB de serviços, que responde por mais de dois terços da renda gerada no País. Segundo fontes presentes na reunião, Campos Neto disse que é "importante olhar quando as pessoas param de viajar". Ele lembrou ainda que o PIB de serviços "é afetado de forma diferente" e tem "recuperação mais lenta". O presidente do BC afirmou ainda que o aumento do CDS reflete uma percepção maior de risco e que "provavelmente haverá retração de recursos para mercados emergentes".