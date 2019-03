Guedes diz que representante comercial dos EUA foi 'um pouco duro' em reunião

WASHINGTON - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Representante Comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, foi “um pouco duro” na reunião realizada nesta segunda-feira, 18, na qual questões comerciais foram tratadas. “Eu até brinquei falando que ele pensou que eu sou chinês”, destacou. “Ele está analisando país a país para reduzir o superávit comercial que possuem com os EUA. Só que, no caso do Brasil, o País tem um déficit comercial com os Estados Unidos.”

Segundo Guedes, os Estados Unidos querem que o Brasil deixe a lista de países de tratamento especial e diferenciado da Organização Mundial do Comércio (OMC) em troca do apoio norte-americano à entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo o ministro, essa foi a solicitação de Lighthizer. “Eu fiz o meu pedido: quero entrar na primeira divisão. Ele falou: então me ajuda a limpar a segunda divisão.”

A lista de países de tratamento especial e diferenciado da OMC, em que os países se autodenominam, dá vantagens especiais como mais tempo para cumprir acordos e outras flexibilidades.

Contrário à lista, o governo norte-americano quer terminar com o modelo, do qual o Brasil participa até hoje, e quer ajuda do governo brasileiro.

Segundo Guedes, Lighthizer disse que o Brasil precisa entender que para entrar na OCDE teria que deixar a lista de países de tratamento diferenciado.

“Não tem troca, ele que está fazendo essa demanda”, disse Guedes.

Pelo menos dois países membros da OCDE, Coreia do Sul e Turquia, estão na lista de países com tratamento diferenciado.

De acordo com uma fonte que acompanha essas negociações, a questão do governo norte-americano com o Brasil é mais complexa.

“Eles não querem que o Brasil entre por motivos que não sabemos. Cada vez que resolvemos uma questão que levantamos eles criam outro problema”, disse a fonte.

Ao ser questionado se aceita o pedido de Lighthizer, Guedes destacou: “Não vou dizer em que lado vou bater o pênalti.” O ministro apontou que acha que o presidente Jair Bolsonaro levará ao presidente dos EUA, Donald Trump, em encontro na Casa Branca nesta terça-feora, 19, o pleito do Brasil de ingressar na OCDE.

Fórum de empresas

Guedes também afirmou que as conversações comerciais com os EUA estão progredindo e disse com bom humor que agora estão na fase do “empurra-empurra”, na qual os governos americano e brasileiros fazem pleitos mútuos. “Eles dizem: eu quero vender meu porco para você. Nos dizemos, ok, então você aceita minha carne de boi.” Ele apontou que os EUA querem vender etanol de milho e o Brasil contrapôs oferecendo açúcar.

O ministro da Economia afirmou que no encontro com o Secretário do Comércio, Wilbur Ross, ocorrido nesta segunda-feira, 19, foi definido que a autoridade americana viajará para o Brasil em um mês para dinamizar entendimentos comerciais. Segundo o ministro, será recriado um fórum de empresas que fazem mais negócios entre os dois países para ampliar as oportunidades em ambos os lados. O grupo terá 24 corporações. “Já escolhemos as nossas 12 empresas”, apontou Guedes. /COM REUTERS