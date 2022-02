Guedes nomeia apoiador de Bolsonaro para corregedor da Receita Federal, área de interesse de Flávio

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, nomeou um simpatizante do presidente Jair Bolsonaro como novo corregedor da Receita Federal. O cargo estava vago desde julho do ano passado e ganhou relevância após o senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) acionar o órgão alegando que havia irregularidades na atuação de auditores que investigaram a acusação de “rachadinha” no gabinete do senador. O caso foi arquivado.

A nomeação de João José Tafner foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Auditor fiscal desde 2007, ele apoiou a campanha para deputado estadual do também auditor fiscal Marcus Dantas. Em fotos nas redes sociais, Tafner aparece ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e de Dantas durante a campanha usando adesivos do então candidato e a camiseta da seleção brasileira, que se tornou uniforme dos apoiadores do presidente.

Segundo fontes da Receita Federal, Tafner é tido no órgão como bolsonarista. Além disso, a indicação chama a atenção porque Tafner não ocupava funções de liderança dentro do Fisco. De acordo com dados do Portal da Transparência, ele não tinha cargo gratificado, dado a chefes, desde 2014.

Apesar de ser simpatizante do governo, Tafner não foi a primeira escolha do clã Bolsonaro para o cargo. Segundo fontes, o presidente Bolsonaro chegou a convidar Dagoberto Lemos para o cargo, o que levou a reação dentro da Receita. O então secretário José Tostes tinha escolhido, com apoio de Guedes, Guilherme Bibiani.