Guedes participará da Comissão Especial nesta quarta-feira, confirmam líderes da Câmara

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar nesta quarta-feira, dia 8, da primeira audiência pública da Comissão Especial que avalia a reforma da Previdência, confirmaram duas lideranças partidárias da Câmara e o deputado Paulino da Força (SD-SP). O secretário da Previdência, Rogério Marinho, deve participar também.

Os parlamentares se reuniram na tarde desta terça-feira, 7, com o presidente da comissão, Marcelo Ramos (PRB-AM), e coordenadores de bancada no colegiado, que ainda não terminou.

Na segunda-feira, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), já havia afirmado que o ministro iria à audiência desta quarta.

Segundo a líder da minoria, Jandira Feghali (PCDoB-RJ), a audiência com Guedes deve ser realizada no início da tarde. Ela afirmou ainda que as demais lideranças acataram o pedido da oposição para que a comissão realize audiências públicas nas assembleias estaduais.

O deputado Paulinho da Força voltou a afirmar que não acha possível votar a Previdência ainda no primeiro semestre deste ano. "Acho que é pouco tempo para se votar até julho", disse.