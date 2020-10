Guedes testa negativo para covid-19

O ministro da Economia, Paulo Guedes, respirou aliviado com os resultados dos dois testes para covid-19 que realizou no sábado, 10. Guedes afirmou ao Estadão nesta quarta-feira, 14, que ambos deram negativo - o PCR, realizado pela saliva, com um cotonete, para saber se estava contaminado, e o IgC/IgM, de sangue, para saber se desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Ele disse que fez também uma tomografia do pulmão e que o resultado foi normal, sem anomalias associadas à doença.

Guedes resolveu fazer os exames depois de pelo menos dois participantes do jantar promovido no último dia 5 pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, para selar a paz entre ele e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, testarem positivo - o senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo.

Com a contaminação de Ramos, já são dez os ministros que tiveram diagnóstico positivo para a doença, além do próprio presidente Jair Bolsonaro. Confira quem são os outros nove: