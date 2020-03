'Guedes vai colocar R$ 600 bilhões na economia, falei com ele hoje', diz Abílio Diniz

O empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração da Península Participações, disse na noite desta quarta-feira, 25, que falou com o ministro Paulo Guedes e foi autorizado a divulgar que o ministério vai injetar R$ 600 bilhões para a retomada econômica do País.

"Na retomada, é preciso dinheiro. Paulo Guedes vai colocar R$ 600 bilhões na economia. Falei com ele hoje e ele me autorizou a dizer", disse durante discussão com presidentes de empresas do varejo nacional transmitida pela XP Investimentos.

De acordo com o empresário, mesmo com as convicções liberais, o ministro da Economia está "na mesma página" quando se fala em investimentos para a retomada. "Paulo Guedes é liberal, mas em momentos de crise somos todos keynesianos", disse. Ele afirma ainda que o investimento informado por Guedes será feito em várias medidas que o ministro arquiteta.

Diniz disse também que "não é momento de discutir se o isolamento deve ser horizontal ou vertical, pois o País já está parado". Para ele, é preciso que se informe uma previsão de fim da paralisação dos comércios e da economia para que haja esperança para os pequenos empreendedores e autônomos. Ele cobrou ainda que haja planejamento para que as atividades sejam retomadas.