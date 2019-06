Gueitiro Genso, ex-Previ, vai presidir a PicPay 

O ex-presidente do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, Gueitiro Matsuo Genso, presidirá o aplicativo de meios de pagamento PicPay. Genso se despediu da Previ em julho do ano passado e voltou ao Banco do Brasil, onde ficou até o fim do ano, como vice-presidente de Distribuição e Varejo. A contratação ocorre logo após o fim de seu período de quarentena. Genso assume o cargo no momento em que a PicPay inaugura escritório em São Paulo. A sede da companhia é em Vitória, no Espírito Santo. Agora, já está na mesa o lançamento de novos produtos, para ampliar o leque de serviços oferecidos. A PicPay tem atualmente em seu quadro de funcionários 430 pessoas e a previsão é ultrapassar a marca de mil nos próximos 12 meses.

A Caixa Econômica Federal está trabalhando para estruturar dois fundos imobiliários, para lançá-los ainda neste ano. A carteira de um deles será formada por agências bancárias e a do outro, por prédios corporativos do banco público. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, tem afirmado que seu interesse é de impulsionar o mercado de capitais. Até mesmo por isso a primeira opção para os desinvestimentos do banco será via bolsa de valores, como ocorreu com a venda das ações ordinárias que eram detidas na Petrobras, objeto de uma oferta nesta semana.

O Grupo Bradesco Seguros está apostando em um contato mais humanizado, por meio do programa Meu Doutor Novamed. A previsão é alcançar 50 unidades nos próximos anos com investimentos R$ 250 milhões. Até 2020, estão previstas 26 novas unidades, expandindo a rede para fora do Estado de São Paulo. Lançado em 2015, o Meu Doutor Novamed tem atualmente oito unidades. O espírito do programa é resgatar a relação médico e seu paciente e agregar valor aos planos de beneficiários do Bradesco Saúde.

A XP Investimentos colocou em sua plataforma dois fundos do Morgan Stanley. Os dois produtos que vão para a prateleira da XP fazem parte da Asset (gestora) global do banco norte-americano, que já tinha identificado demanda dos investidores locais.