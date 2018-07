Disputa entre EUA e China pode prejudicar empresas como Boeing, Intel e GE, aponta Fitch

A vulnerabilidade de empresas nos Estados Unidos e na China ao início da guerra comercial travada entre as duas maiores economias do mundo é "limitada". Mesmo assim o recrudescimento da disputa pode impactar principalmente em companhias como Boeing, Intel, Deere, Texas Instrument e GE, todas americanas, mas que atuam em setores sujeitos a enfrentar os maiores riscos para sua receita.

A avaliação é da agência de classificação de risco Fitch, que no entanto tenta suavizar a estimativa, afirmando que as empresas de ambos lados contam com uma baixa exposição direta, além de contarem com cenário favorável de uma economia global "relativamente forte" neste momento.

Entre barreiras direcionadas exclusivamente a Pequim, Washington já colocou em vigor, no dia 6 de julho, tarifas adicionais sobre US$ 34 bilhões em mercadorias chinesas, prontamente retaliadas pelo país asiático. Dessa mesma rodada partindo dos EUA, há ainda tarifas sobre US$ 16 bilhões em importações da China. E, na última terça-feira, o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) anunciou o início dos procedimentos para aplicar tarifas adicionais sobre mais US$ 200 bilhões em bens chineses, concentrados principalmente nos setores de telecomunicações, agricultura, construção civil e mineração.

Para contra-atacar as barreiras que ainda não entraram em vigor, a "China poderia aplicar tarifas a todas as importações dos EUA ou retaliar de outras formas", prevê a Fitch em comunicado.

"Uma estimativa numérica das implicações financeiras em uma base multissetorial é incerta devido à natureza não testada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo", reconhece.

Setores sensíveis. Na avaliação da agência, os setores nos EUA sujeitos a enfrentar os maiores riscos para sua receita são os de tecnologia, aeroespacial, indústria diversificada, bens de capital e carros.

"Nossa análise sugere, em um pano de fundo de exposição em geral limitada, uma escalada do protecionismo comercial e efeitos de cascata em cadeias de produção poderia ter um efeito exacerbado sobre empresas nos EUA como Boeing, Intel, Deere, Texas Instrument e GE", aponta a Fitch. "À exceção de Deere e GE, a maioria dessas (empresas) emissoras contabilizam mais de 20% de sua receita da China."

Já as empresas chinesas monitoradas pela agência são "focadas domesticamente, limitando os efeitos diretos de tarifas dos EUA". Ainda assim, a Fitch identificou Hangzhou Hikvision Digital, Hilong Holding, STATS ChipPac, Fufeng e Shandong STON Group como algumas das companhias que têm "exposição mais alta" à disputa comercial entre Washington e Pequim.