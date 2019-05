Guerra comercial entre EUA e China preocupa mercado e dólar tem alta

O dólar começou esta sexta-feira, 10, com tendência de baixa seguindo a desvalorização externa frente a divisas de países emergentes exportadores de commodities, mas logo depois passou a subir diante da cautela de investidores com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Nesta sexta, o governo norte-americano aumentou de 10% para 25% as tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses e o presidente Donald Trump já fala em novas sobretaxas.

Também preocupa o mercado a indicação de que a reforma da Previdência terá uma desidratação mais forte na Comissão Especial.

O IBGE divulgou nesta manhã que a alta de 0,57% do IPCA de abril veio perto do piso das projeções do mercado (+0,54%) e abaixo da mediana (+0,63%), ajudando a apoiar um viés de baixa nos juros futuros. Contudo, o indicador fica em segundo plano. Em 12 meses, o IPCA acumulou alta de 4,94% em abril, após 4,58% em março, abaixo da mediana de 5,00% (intervalo de 4,90% a 5,10%).

Guerra comercial

Após uma série de mensagens no Twitter em que dizia "não ter pressa" nas negociações com a China e que já estava em andamento o processo para impor tarifas sobre mais US$ 325 bilhões em produtos chineses, Trump chegou a voltar atrás e apagou as mensagens.

Em seguida, porém, voltou a veicular as declarações e postou uma defesa de sua estratégia no assunto. Além de repetir os tuítes anteriores, Trump argumentou que as tarifas trarão "muito mais" riqueza aos EUA do que mesmo um acordo "fenomenal" faria. O presidente garantiu que as tarifas tornarão os EUA "muito mais fortes" e que Pequim não terá a oportunidade de renegociar o acordo no último minuto.

Mais cedo, Trump havia afirmado que já está em andamento o processo sobre tarifa de 25% sobre outros US$ 325 bilhões em produtos chineses. Os dois países continuam a negociar em Washington nesta sexta-feira

Às 9h31, o dólar à vista estava em alta de 0,10%, a R$ 3,9559. O dólar futuro para junho subia 0,23%, a R$ 3,9640.