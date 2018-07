Guerra comercial pode ter impacto negativo no PIB mundial, diz Lagarde

BUENOS AIRES - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, alertou neste sábado que as tarifas impostas por Donald Trump a seus parceiros comerciais, que ameaçaram retaliar na mesma medida, podem afetar significativamente a economia mundial. No pior cenário, o Produto Interno Bruto (PIB) mundial pode ter impacto negativo de 0,5 ponto porcentual.

Lagarde participou de entrevista coletiva hoje antes do início da reunião do G20, junto com o ministro das Finanças da Argentina, Nicolas Dujovne. Ela explicou que o FMI preparou um relatório para avaliar os efeitos de uma guerra comercial na economia mundial.

Entre as conclusões deste estudo, segundo Lagarde, é que "certamente" haverá um impacto negativo no PIB mundial de uma guerra comercial. Recentemente, Trump prometeu sobretaxar ainda mais produtos chineses, além de impor tarifas extras nos veículos importados pelos EUA da União Europeia. Ainda na entrevista, Dujovne disse que o governo argentino está comprometido em cumprir as metas fiscais e o programa de socorro acertado com o FMI, de US$ 50 bilhões.