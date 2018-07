GVT pretende oferecer telefonia fixa em SP e RJ A operadora de telefonia fixa GVT anunciou que pretende entrar neste ano nos mercados de telefonia fixa residencial e de pequenas e médias empresas dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em entrevista à imprensa, o vice-presidente da unidade de Negócios Corporativos da empresa, Leonardo Queiroz, disse hoje, em Brasília, que até a metade do ano a empresa já deverá começar a atuar no mercado residencial paulista. "Estamos negociando em 21 municípios com mais de 300 mil habitantes de São Paulo, inclusive para entrar na capital", informou Queiroz. A GVT, que hoje opera principalmente nos mercados de telefonia fixa do Sul e Centro-Oeste e nos Estados de Tocantins, Acre e Rondônia, já atua em São Paulo no mercado corporativo. "Somente na capital paulista, atendemos a mais de 400 clientes corporativos", disse o vice-presidente. Para operar no mercado residencial paulista, a GVT terá de investir na instalação de uma rede. Queiroz, porém, não estimou o volume de investimentos necessários. A GVT tem outros planos de expansão para este ano. Segundo Queiroz, a empresa quer, em 2008, entrar também no mercado corporativo do Nordeste. Em 2007, a GVT investiu, no total, R$ 566 milhões. Para este ano, a expectativa da empresa é de que os investimentos superem esse patamar. A GVT fechou 2007 com um lucro líquido de R$ 59,2 milhões, ante prejuízo de R$ 66,8 milhões registrado no ano anterior.