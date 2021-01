Hapvida propõe fusão à Notredame Intermédica e pode criar empresa de saúde de R$ 100 bilhões

Maior operadora de plano de saúde do Norte e Nordeste, a Hapvida está em negociação para se unir à gigante Notredame Intermédica, com potencial de criar uma empresa do setor de saúde com cerca de R$ 100 bilhões de valor de mercado. A operação ocorre em meio a um cenário de aumento de competição no segmento e de muitos movimentos de fusões e aquisições, algo que deve ganhar ainda mais corpo com a abertura de capital da maior rede de hospitais privados do País, a Rede D'Or.

Como a Notredame passou a ser uma empresa de capital pulverizado, depois das vendas de ações feitas em bolsa pelo fundo de private equity Bain Capital, seu ex-controlador, a expectativa, segundo fontes de mercado, é de que a operação seja aprovada, já que cria valor aos seus acionistas atuais.

Em fato relevante, a Hapvida informou que já apresentou ao conselho de administração da Notredame uma proposta não vinculante (quando não há proposta firme de compra) para uma potencial combinação dos negócios.

A operação proposta será por meio de uma troca acionária. Com isso, de acordo com a empresa, se a oferta for efetivada, os acionistas da Hapvida deterão 53,1% da nova empresa, ao passo que os acionistas da Notremame deterão os 46,9% restantes.

Em termos de governança corporativa, a proposta da Hapvida prevê aumento do número de cadeiras em seu conselho de administração para nove membros, sendo dois indicados pela Notredame Intermédica, dois independentes e os demais indicados pela Hapvida. A ideia, ainda, é manter o presidente da Notredame, Irlau Machado Filho, em uma posição estratégica, conforme o documento enviado ao mercado na tarde desta sexta-feira, 8.

A transação, se aprovada pelos acionistas da Notredame, ainda precisará passar pelo aval dos órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).