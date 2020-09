Hapvida fecha acordo para compra do grupo Promed por R$ 1,5 bilhão

A operadora de saúde Hapvida fechou três instrumentos de arrendamento ou compra e venda de participações acionárias em múltiplas entidades de saúde. O principal é o acordo para comprar o grupo Promed, que atua na região de Belo Horizonte, em transação de R$ 1,5 bilhão, que inclui a aquisição de três hospitais com 255 leitos.

De acordo com a Hapvida, o grupo teve receita líquida combinada de R$ 600 milhões nos 12 meses anteriores a junho deste ano. A aquisição inclui os imóveis de dois hospitais, e do preço de R$ 1,5 bilhão será deduzida a dívida do grupo, de R$ 500 milhões. O Promed é a segundo maior empresa do setor na região de Belo Horizonte, com cerca de 11% de participação do mercado.

As três operadoras do grupo Promed combinadas têm carteira total de cerca de 270 mil beneficiários de planos de saúde também localizados majoritariamente (cerca de 80%) na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 95% dos beneficiários estão em planos coletivos, cujo tíquete médio consolidado é de cerca de R$ 147.

Segundo a empresa, a transação com o Promed inclui o hospital Vera Cruz, um dos mais tradicionais de Minas Gerais, que passou recentemente por modernização e revitalização de estrutura, além de um hospital-dia com 18 leitos e sete clínicas de atendimento primário.

Em fato relevante, a empresa destaca que Minas Gerais, segundo Estado mais populoso do Brasil com mais de 21 milhões de habitantes, tem cerca de 5 milhões de beneficiários de planos de saúde. A região de saúde de Belo Horizonte considera um agrupamento de municípios com cerca de 5,5 milhões de habitantes e 2 milhões de beneficiários de planos de saúde.

A companhia também assinou contrato de arrendamento do Hospital Materno Infantil Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto (SP). A unidade, com mais de 40 anos de existência e referência em gestação de alto risco e atendimento infantil de alta complexidade, "irá receber investimentos de mais de R$ 11 milhões nos próximos anos para modernização e ampliação da capacidade já existente", informou.

A empresa planeja inaugurar na região três hospitais, em Barretos, Bauru e São Carlos, no primeiro semestre de 2021, e vai assumir nos próximos meses as operações da Medical, em Limeira, que tem mais de 80 mil beneficiários, um hospital e clínicas, bem como do Grupo São José, no Vale do Paraíba paulista, com mais de 50 mil beneficiários, dois hospitais e clínicas.

Centro-Oeste

A Hapvida também assinou protocolo de entendimentos para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Samedh - Multi Saúde - Assistência Médica e Hospitalar (Samedh) pela sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica Ltda. O preço de aquisição foi fixado, inicialmente, em R$ 20 milhões.

A Samedh conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Goiânia, com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos. A companhia já tem cerca de 220 mil beneficiários na região atendidos, atualmente, pela rede própria do Grupo América (agora incorporado pelo Hapvida), composta por 3 hospitais, 1 pronto atendimento, 14 clínicas e 17 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

A conclusão das transações está condicionada a determinadas condições precedentes que podem ou não incluir a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações; a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional em curso; à apreciação e aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); e, no caso do grupo Promed, da aprovação pelos acionistas da companhia.