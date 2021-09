Havaianas e Oreo lançam edição limitada de sandálias com cheiro de chocolate

Havaianas e Oreo se juntaram para criar uma coleção inédita, limitada e com cheirinho de chocolate. O modelo de sandálias tem o aroma do doce na tira e um solado que imita as camadas do biscoito. A linha, que, além do Brasil, será vendida em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Filipinas, terá também porta-fones em formato de Oreo e uma meia estampada com o biscoito.

Para contar aos fãs a novidade, as marcas decidiram anunciar um casamento de brincadeira nas redes sociais, que começa a ser divulgado neste sábado, 4. Na estratégia criada pela agência de Oreo, Leo Burnett Tailor Made, influenciadores falaram sobre um novo casal que estava chegando. Aqui, a coleção estará disponível a partir de 8 de setembro no e-commerce e lojas físicas de Havaianas, além das unidades de Pão de Açúcar, Extra e Carrefour.