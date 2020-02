Heinz faz recall voluntário de 244 caixas de milho verde da Quero por risco de bactéria

A empresa de alimentos Heinz Brasil anunciou um recall voluntário para 244 caixas de milho verde da marca Quero. A empresa diz que identificou no produto "potencial risco de presença de bactérias que podem causar náuseas, vômitos e/ou infecção intestinal", conforme comunicado divulgado em seu site.

Os produtos a serem recolhidos foram fabricados em 8 de janeiro deste ano, são do tipo tetra recart 200g e pertencem ao lote L08, com validade até 31 de julho de 2021 (conforme a embalagem: tetra recart 200g/ lote: L08/ Val: 07/2021). A fabricante recomenda que os alimentos envolvidos no recall não sejam consumidos.

A companhia acrescenta que os consumidores que optarem pela substituição do produto devem entrar em contato com o serviço de atendimento a consumidor da empresa.