Hiato da discórdia

Desde que a ata da última reunião do Copom trouxe a discussão sobre o nível de ociosidade na economia brasileira, o que pode influenciar os próximos passos da política monetária, o debate sobre o atual tamanho do hiato do produto – a diferença entre o PIB corrente e o considerado como potencial – divide não somente diretores do Banco Central, como também analistas do mercado.

É que não há uma fórmula única para calcular o hiato do produto e assim medir o verdadeiro nível de ociosidade da economia. Na última ata, alguns membros do Copom disseram considerar que a ociosidade é menor do que se acredita, pois “o esgotamento do modelo de alocação centralizada de capital e a longa duração da recessão podem ter produzido restrições de oferta”.

Já outros membros do Copom disseram que “a dinâmica dos núcleos de inflação, não obstante os recentes efeitos do choque de preços de proteína, sinaliza que a ociosidade dos fatores de produção ainda é elevada.”

Entre economistas, há quem calcule o hiato do produto atual como sendo negativo em 5%, enquanto outros projetam que isso esteja apenas um pouco acima de 2%. Ou seja, para uns a ociosidade da economia já está próxima de ser eliminada – o que corroboraria a sinalização do Copom de interromper o ciclo de corte de juros. Para outros, o hiato só será fechado em dois anos, se a economia crescer ao redor de 2,5%.

Na opinião de Carlos Kawall, diretor do ASA Bank, mais do que o hiato do produto, o foco da discussão deveria estar no hiato do mercado de trabalho. “O uso do hiato do mercado de trabalho é o mais indicado em relação a medidas que tentam medi-lo contra o produto potencial, de mensuração mais incerta”, argumenta.

Segundo ele, há ainda uma importante diferença qualitativa entre a inflação de bens e a de serviços, pensando nos núcleos da inflação. “A inflação de bens reage menos ao hiato do produto, pois como se trata de bens comercializáveis, há a possibilidade de importação”, explica. “Em nossos modelos, os bens têm um padrão de reação acíclico. E há o efeito do progresso técnico, do barateamento dos produtos.”

Kawall lembra que os serviços são não comercializáveis e têm seus preços muito ligados ao mercado de trabalho, com comportamento mais ligado ao ciclo econômico. “A produtividade deste setor é, em geral, mais baixa. Isso reforça o uso do mercado de trabalho como principal medida de hiato”, diz. “A tendência internacional é associar a ociosidade ao mercado de trabalho e utilizar a Nairu – a taxa de desemprego de equilíbrio – como principal parâmetro para medi-la.

Nos cálculos de Kawall, a taxa de desemprego de equilíbrio está em 9,5% – ante a taxa atual dessazonalizada de 11,6%. “Portanto, o hiato do mercado de trabalho só se fecharia em 2023, com a economia crescendo entre 2% e 2,5% até lá”, diz. “Mas há indícios de que a ociosidade pode ser ainda maior, uma vez que o desemprego ampliado, que inclui a força de trabalho desalentada – quem quer trabalhar, mas deixou de procurar emprego – e os que estão empregados, mas não trabalham tanto quanto desejariam (insuficiência de horas), está em 23,5%.”

Na opinião de Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências, o Copom está observando várias métricas para calcular o hiato diante das incertezas presentes no cenário. “De qualquer forma, sinalizaram que há a possibilidade de essa ociosidade ser menor do que indicam as medidas mais convencionais, principalmente no fator capital (capacidade produtiva)”, diz.

Alessandra explica que, para a produção de bens, se há restrição na capacidade doméstica de produção, a oferta pode ser elevada via importação. Mas no caso do mercado de trabalho, a mobilidade desse fator é bem mais difícil. “Assim, explica-se a importância de se observar a ociosidade no mercado de trabalho”, afirma. “Como as métricas apontam ainda ociosidade muito grande no mercado de trabalho, isso significa salários contidos e, consequentemente, menor risco para a inflação prospectiva.” Ela estima a taxa de desemprego de equilíbrio em 8,5%.

O debate sobre o real tamanho do hiato do produto está envolto em incertezas, mas o que acontece com o mercado de trabalho não deixa dúvida: enquanto o desemprego estiver elevado, a ociosidade não deve ser eliminada tão rapidamente.

* COLUNISTA DO BROADCAST