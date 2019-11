História da energia elétrica é tema de livro que será lançado nesta quinta-feira

A história da energia elétrica é tema do livro "Elétron - do Big Bang ao mundo 4.0", que o autor paulistano Virgilio Pedro Rigonatti lança nesta quinta-feira, 28, em São Paulo.

Embora o autor destaque que a Segunda Revolução Industrial foi "a mais impactante de todas as transformações que a humanidade sofreu" por conta do uso da eletricidade e pelos avanços subsequentes, Rigonatti optou por voltar há milhões de anos para contar, desde o início, a história da energia.

Do Big Bang aos dias atuais, ele aborda, nas 230 páginas, políticas americanas como o "american way of life", planos econômicos asiáticos e a globalização. É o quarto livro do autor, que é administrador por formação e empresário do ramo de joalheria.

Rigonatti diz que começou a escrever por incentivo da família - núcleo no qual desempenha o papel de contador de histórias. "Tio, daqui a pouco você vai embora e essas histórias vão se perder", ouviu de um sobrinho. Rigonatti, então, criou a sua própria editora para publicar seus escritos, depois de publicar seu primeiro livro por uma outra editora.

Lançamento

"Elétron - do Big Bang ao mundo 4.0"

Preço: R$ 39,90

Quando: 28 de novembro (quinta-feira), 19h

Onde: Livraria Cultura do Shopping Iguatemi