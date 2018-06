Homem faz aniversário, se aposenta e ganha na loteria... Tudo no mesmo dia

Tem gente sortuda. E tem gente como o sino-canadense Ping Kuen Shum. Ele conquistou a façanha de se aposentar no mesmo dia em que fez aniversário. E de quebra ainda tirou a sorte de comprar um bilhete premiado da loteria federal do Canadá - tudo no mesmo dia.

Segundo reportagem publicada na BBC, no jornal Telegrap e em uma infinidade de outros veículos pelo mundo, Shum resolveu parar em uma lotérica da cidade de Richmond, no Canadá, para comprar um bilhete no último sábado, 28, data em que celebrava o último dia de trabalho e o aniversário.

Na mesma noite em que adquiriu o tíquete, o recém-aposentado recebeu a notícia de que havia faturado um prêmio de 2 milhões de dólares canadenses (cerca de R$ 5,5 milhões, de acordo com a cotação atual).

"É inacreditável que os três eventos tenham acontecido no mesmo dia", declarou Ping, em release divulgado pela instituição canadense British Columbia Lottery Corporation (BCLC).

Com o dinheiro em mãos, o primeiro plano do canadense é viajar para a China com os parentes: "Eu trabalhei duro por tantos anos e agora planejo dividir essa fortuna com a minha família".

A probabilidade de acertar os seis números da loteria correspondiam a uma chance em 13.983.816 tentativas, de acordo com a BCLC. A organização ainda afirmou que não poderia divulgar a idade e a ocupação de Ping Kuen Shum.