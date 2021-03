Honda anuncia suspensão da produção por causa do agravamento da pandemia

Mais uma fabricante de veículos, a Honda, anunciou, nesta sexta-feira, 26, que vai suspender a produção em suas duas fábricas por causa do agravamento da pandemia da covid-19 em diversas regiões do País. A montadora é a nona em uma semana a adotar a medida, que terá duração de 30 de março a 9 de abril.

Serão suspensas as atividades de produção nas fábricas de automóveis e peças de Sumaré e de Itirapina, ambas em São Paulo. A empresa reforça que as medidas “visam preservar a saúde e segurança das pessoas” e que “segue empenhada em minimizar os impactos da pandemia em sua cadeia de valor, bem como, os inconvenientes ao consumidor”.

Na quinta-feira, 25, confirmaram paradas totais a Renault, a Toyota e a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), juntando-se, assim, à Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan e Scania. A Volvo reduziu sua produção de caminhões em 70% e deu férias para parte dos funcionários.

Além de atenderem pedidos dos sindicatos de trabalhadores, as empresas também estão alinhadas com autoridades municipais e estaduais que juntaram feriados do ano com o da Páscoa para contribuir com o isolamento social em um momento em que o número de casos de contaminação com o coronavírus cresce e os hospitais estão lotados.

A Toyota fechará suas quatro plantas industriais em São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz, todas em São Paulo, por dez dias. O grupo emprega 5,6 mil trabalhadores. Em períodos similares também serão interrompidas as linhas de carros da Renault em São José dos Pinhais (PR) e as de caminhões e ônibus da VWCO em Resende (RJ).

Falta de componentes

Todas as empresas afirmam que estão seguindo protocolos rigorosos de segurança adotados desde o retorno às fábricas no ano passado, após permanecerem fechadas por dois meses.

A VWCO informa que, além da pandemia, enfrenta “situação crítica de desabastecimento de peças”. Esse foi o motivo que levou a General Motors a dar férias coletivas de 20 dias para os trabalhadores de Gravataí (RS) neste mês e, depois, mais dois meses de suspensão de contratos (lay-off).

A fábrica de São José dos Campos (SP) opera com metade de sua capacidade pelo mesmo motivo e 600 funcionários estão em lay-off. A de São Caetano, no ABC paulista, deve definir ainda hoje se para ou não, mas nesse caso a pedido do sindicato local para ajudar no combate à covid-19.

A Mercedes-Benz suspende toda a produção em São Bernardo (SP) e em Juiz de Fora (MG) de hoje até dia 5, mas, no retorno, vai dar férias coletivas de 12 dias a grupos de 1,2 mil trabalhadores do ABC, em esquema de revezamento que poderá se estender até o fim de maio.

Já tinham anunciado paradas por períodos similares a Nissan, com fábrica em Resende, e a Scania, de São Bernardo. A Volvo informou que vai operar com apenas 30% de sua capacidade produtiva e colocar parte dos funcionários em férias coletivas.

A Volkswagen foi a primeira a anunciar, há uma semana, a paralisação de toda a produção em suas quatro fábricas em São Bernardo, São Carlos e Taubaté, em São Paulo, e de São José dos Pinhais, no Paraná. Os trabalhadores do grupo estão em casa desde a última quarta-feira.

Em 2020, em razão da pandemia, as vendas de veículos caíram 26% e a produção, 31,6%. A previsão para o ano era de recuperação de 15% nas vendas (para 2,4 milhões de unidades) e de 25% na produção (2,5 milhões). A nova onda da pandemia, mais forte que a anterior, e a falta de componentes, reflexo das paradas no ano passado, devem atrapalhar os planos.