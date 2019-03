Honda inaugura fábrica no interior de São Paulo

Em uma cerimônia simples, a Honda inaugurou nesta quarta-feira, 27, sua segunda fábrica no País, em Itirapina, interior de São Paulo. A unidade estava pronta desde 2016, mas ficou fechada em razão da crise econômica que derrubou as vendas de veículos praticamente à metade desde o momento em que o grupo anunciou a construção da filial, em 2013.

Na ocasião, o objetivo da companhia japonesa era dobrar sua produção de 120 mil unidades na fábrica de Sumaré (SP) para 240 mil veículos ao ano.

O novo projeto consumiu R$ 1 bilhão e geraria cerca de 2 mil vagas, o que agitou a pequena cidade de Itirapina, com 18 mil habitantes.

Segundo o presidente da Honda América do Sul, Issao Mizoguchi, a decisão de finalmente abrir a fábrica neste momento tem mais a ver com a necessidade de reduzir custos operacionais - já que a fábrica é mais moderna, mais enxuta e mais eficiente - do que com a ainda insuficiente recuperação das vendas no mercado brasileiro.

"Não houve melhoria significativa no mercado que justifcasse o aumento da produção, mas, como o segmento é cada vez mais competitivo, aqui temos melhores equipamentos e melhor eficiência e poderemos buscar redução de custos", diz o executivo.

A solução encontrada pelo grupo foi transferir gradualmente a produção de carros de Sumaré para Itirapina, e manter na antiga fábrica a produção de motores, componentes, além de centro de pesquisa e desenvolvimento e a sede administrativa.

A fábrica começou a operar em 27 de fevereiro, inicialmente com a produção do modelo Fit, e no segundo semestre iniciará também a produção do utilitário-esportivo HR-V. As linhas dos demais modelos (Civic, City e WR-V) serão transferidas gradualmente até 2021, quando o grupo espera atingir a capacidade de 120 mil carros ao ano, em dois turnos de trabalho.

Neste momento, a fábrica opera em um turno, com 450 funcionários, produzindo 90 unidades do Fit por dia. Todos os funcionários foram transferidos da fábrica de Sumaré. Todos os 2 mil trabalhadores que estarão na nova unidade até 2021 virão de lá, ou seja, não haverá contratações diretas locais inicialmente.

O prefeito de Itirapina, José Maria Cândido, diz que estão ocorrendo contratações de terceirizados para áreas de restaurantes, limpeza e conservação. "Já já, por volta de 200 contratações locais por parte de empresas terceirizadas".

Presente ao evento, o governador João Doria, que recentemente lançou o programa IncentivAuto, ressaltou que a Honda poderá usufruir do benefício de redução de ICMS futuramente. "O setor pode crescer e a Honda poderá dobrar seu investimento e ter acesso ao programa", provocou. O IncentivAuto prevê descontos gradual de ICMs, até 25%, para empresas que investirem no Estado a partir de R4 1 bilhão e gerarem pelo menos 400 vagas. O programa foi lançado após negociação da General Motors com o governo do Estado.

A montadora ameaçava suspender investimentos no País e, após negociações envolvendo, além do governo, prefeituras, fornecedores, concessionários e trabalhadores, a montadora anunciou investimentos de R$ 10 bilhões nas fábricas de São Caetano do Sul, no ABC paulista, e de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, até 2024.