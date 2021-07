Hyundai recebe lote de semicondutores e antecipa volta de dois turnos de trabalho

A Hyundai anunciou nesta sexta-feira, 16, que vai antecipar a volta dos trabalhadores dos segundo e terceiros turnos da fábrica de Piracicaba (SP) para a próxima segunda-feira, 19. Antes, o retorno estava previsto para o dia 26, mas em empresa afirma que houve confirmação dos fornecedores de entregas de semicondutores que estavam pendentes. Com isso, o grupo volta a operar em três turnos, situação que não ocorria desde o fim de maio.

O primeiro turno de trabalho já havia retomado atividades na quarta-feira, 14, depois de dez dias de licença aos funcionários. A montadora afirma, contudo, que “segue monitorando a situação de instabilidade no fornecimento de componentes eletrônicos e tomará as medidas necessárias para adaptar, sempre que necessário, os volumes de sua produção”.

Leia Também Sem chips, indústria de carros adia recuperação

Em razão da falta de componentes, em especial de chips, a fábrica da Volkswagen de Taubaté está parada desde o dia 7, com retorno previsto após 20 dias. Hoje, contudo, a empresa informou que as férias coletivas de um grupo de 800 funcionários - de um total de 2 mol que estão parados - será estendida por mais dez dias, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sindmetau).

Já a unidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, terá um turno de trabalho suspenso a partir de segunda-feira, também por 20 dias, período em que cerca de 1,5 mil trabalhadores terão férias coletivas. A fábrica vai operar com apenas um turno.

Ainda seguem paradas as fábricas da General Motors de Gravataí (RS) - desde abril - e de São Caetano do Sul (SP) - desde 25 de maio -, ambas com retomada de produção prevista para 16 de agosto. A companhia também suspendeu o contrato de trabalho de 250 funcionários da filial de São José dos Campos (SP) de 12 de julho a 25 de agosto.

No caso da fábrica da GM de São Caetano, o motivo da paralisação envolve também a preparação da fábrica para iniciar a produção da nova picape Montana.

A Fiat voltou a dar, na segunda-feira, férias coletivas de dez dias a mil trabalhadores da fábrica de Betim (MG).