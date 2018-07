IBGE: construção é destaque na alta do PIB da indústria A taxa de 7,1% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria no terceiro trimestre deste ano, ante igual período no ano passado, foi a maior taxa de expansão desde o segundo trimestre de 2004, quando o PIB da indústria subiu 12,1%, disse a economista da Coordenação de Contas Nacionais do IBGE, Amanda Tavares. O resultado foi praticamente equivalente ao crescimento apurado para o setor no segundo trimestre de 2007, quando o PIB da indústria subiu 7% ante igual período no ano anterior. Durante a apresentação dos dados do PIB do terceiro trimestre, a gerente de Contas Trimestrais do IBGE, Rebeca Palis, informou que, no terceiro trimestre deste ano, na comparação com igual trimestre do ano passado, houve expressivas taxas de crescimento do PIB dos segmentos componentes da indústria, como construção (11,7%); extrativa mineral (7,8%); indústria da transformação (5,9%); e serviços industriais de utilidade pública (5,7%). "Mas o destaque, entre esses setores, foi o setor da construção", afirmou Rebeca, lembrando que a construção foi fortemente beneficiada por um "aumento de crédito direcionado para o setor". Rebeca explicou ainda que a taxa de elevação do PIB de serviços de utilidade pública foi beneficiada por bons desempenhos na produção de gás. Ainda segundo a economista, no caso de extrativa mineral, as produções de petróleo, gás e minério de ferro foram determinantes para o bom resultado do PIB do setor. No terceiro trimestre deste ano, houve aumentos de 10,6% na extração de minério de ferro; e de 6,2% na de petróleo e gás, na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Segundo o IBGE, entre os destaques de crescimento do PIB da indústria da transformação estão máquinas e equipamentos; indústria farmacêutica; metalurgia; material elétrico; produtos de metal; celulose e produtos de papel; e artigos de borracha e plástico.