IBGE: consumo das famílias sobe 7,3% no 3º trimestre O consumo das famílias aumentou 7,3% no terceiro trimestre de 2008 ante igual trimestre do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve expansão de 2,8%. Já o consumo do governo registrou crescimento de 6,4% no terceiro trimestre ante igual período de 2007 e aumentou 1,5% comparativamente ao segundo trimestre de 2008. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que sinaliza os investimentos, aumentou 19,7% no PIB no terceiro trimestre de 2008, ante igual trimestre do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, a FBCF registrou alta de 6,7%, segundo o IBGE. O instituto apresentou também a taxa de investimento (FBCF/PIB) do terceiro trimestre, que foi de 20,4%. A taxa é a maior para um terceiro trimestre apurada pelo IBGE desde o início da série, em 2000. Os técnicos do instituto alertam que só é correta a comparação de taxas de investimento trimestrais com iguais trimestres de anos anteriores, já que não há ajustamento sazonal para esse indicador. As exportações aumentaram 2% no PIB do terceiro trimestre ante igual período do ano passado. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve queda de 0,6%. As importações aumentaram 22,8% ante igual trimestre do ano passado e 6,4% na comparação com o segundo trimestre de 2008.