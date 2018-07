IBGE: emprego em 2007 terá a maior alta em 6 anos Os dados acumulados do emprego da indústria entre janeiro e novembro do ano passado já garantem que o ano de 2007 será o melhor para o mercado de trabalho industrial nos últimos seis anos, segundo o economista André Macedo, do IBGE. O aumento de 2,1% no número de empregados do setor no acumulado de 11 meses até novembro já supera o maior crescimento anterior, de todo o ano de 2004, quando a expansão foi de 1,8%. No caso da folha de pagamento, a expansão acumulada de 5,3% de janeiro a novembro de 2007 só foi superada no ano de 2004, quando foi de 6,7%. Os dados finais do ano passado serão apresentados pelo IBGE em fevereiro. Macedo ressaltou que os resultados positivos do ano passado estão espalhados entre setores e regiões. Ainda no acumulado de janeiro a novembro, 12 de 18 setores mostraram crescimento no emprego e 16 setores registraram aumento na folha de pagamento. O economista sublinhou também que os segmentos com maior impacto positivo nos dados de emprego e da folha são aqueles com maior destaque na atividade industrial, vinculados à produção de bens de capital (máquinas e equipamentos) e bens de consumo duráveis. Por outro lado, foram apurados resultados negativos acumulados na geração de vagas em segmentos que estão sofrendo com as importações ou dificuldade de exportações, em conseqüência da desvalorização do dólar em relação ao real, e mostram dificuldades também na produção, como artigos de couro (-7,1%) e vestuário (-3,7%).