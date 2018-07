IBGE: PIB da indústria sobe 7,1% no 3º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria cresceu 7,1% no terceiro trimestre de 2008 ante igual trimestre do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, houve expansão de 2,6%, segundo divulgou hoje o IBGE. O PIB da agropecuária registrou variação de 6,4% no terceiro trimestre ante igual período de 2007 e de 1,5% comparativamente ao trimestre imediatamente anterior. Ainda entre os setores pesquisados, o PIB dos serviços registrou crescimento de 5,9% ante o terceiro trimestre do ano passado e aumento de 1,4% ante o segundo trimestre de 2008. Revisão O IBGE informou hoje revisões nos resultados do PIB de períodos anteriores. Segundo o instituto, o PIB do primeiro trimestre deste ano subiu 6,1%, ante igual trimestre do ano anterior. Em divulgação anterior, a taxa anunciada foi de 5,9%. Já o crescimento do PIB do segundo trimestre, ante igual trimestre em 2007, foi revisado de 6,1% para 6,2%.