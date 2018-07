IBGE: PIB do 3º trimestre cresce 6,8% ante 2007 O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,8% no terceiro trimestre de 2008 ante igual trimestre do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o PIB do terceiro trimestre aumentou 1,8%. No acumulado de janeiro a setembro de 2008, o PIB brasileiro registra expansão de 6,4% e em 12 meses terminados em setembro, aumento de 6,3%. No terceiro trimestre, o PIB do País somou R$ 747,3 bilhões.