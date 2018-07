IBGE: produção industrial cai em 7 de 14 regiões A produção industrial caiu em 7 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em novembro de 2007 ante outubro do mesmo ano, na série com ajuste sazonal. Segundo divulgou hoje o instituto, o recuo mais acentuado nessa base de comparação ocorreu no Paraná (-9,1%), Estado que havia registrado significativa expansão (14,1%) em outubro ante setembro. Ainda na comparação com outubro, as regiões que apresentaram resultados abaixo da média nacional (-1,8%) em novembro foram o Amazonas (-2,6%) e o Rio de Janeiro (-2,5%). Nas demais regiões os resultados ante mês anterior foram os seguintes: São Paulo (-1,6%), Pará (-0,7%), Região Nordeste (estável), Ceará (-0,8%), Pernambuco (0,6%), Bahia (0,9%), Minas Gerais (1,3%), Espírito Santo (2,6%), Santa Catarina (-1,0%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Goiás (0,8%).