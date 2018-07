IBGE: produção industrial de SP recua 0,2% em outubro A produção industrial de São Paulo apresentou variação negativa de 0,2% em outubro, comparativamente ao mês anterior, na série ajustada sazonalmente, após aumentar 0,9% em setembro nessa base de comparação, segundo o IBGE. O índice de média móvel trimestral (-0,4%) apresentou o segundo resultado negativo consecutivo no Estado, que responde por cerca de 40% da produção do País. Na comparação com igual mês do ano passado, o acréscimo de 2,5% em São Paulo ficou abaixo da taxa de setembro (7,9%). No acumulado no ano, o avanço da produção foi de 8% e em 12 meses, também de 8,0%. Em relação a outubro de 2007 (2,5%), 10 das 20 atividades pesquisadas contribuíram positivamente para a formação da taxa geral, enquanto em setembro eram 16 ramos com taxas positivas. Os principais destaques, em termos de participação, foram: farmacêutica (37,9%), outros equipamentos de transporte (121,1%) e máquinas e equipamentos (7%). Por outro lado, refino de petróleo e produção de álcool (-17,3%), outros produtos químicos (-12,7%), ambos influenciados por paralisações técnicas, e alimentos (-7,7%) foram os impactos negativos mais significativos sobre a média global, influenciados, sobretudo, pelos recuos assinalados na produção de óleo diesel; etileno não-saturado; e açúcar cristal.