IBGE revisa para cima crescimento do PIB em 2007, a 5,7% O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou para cima o crescimento da economia brasileira no ano passado. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 5,7 por cento em 2007, acima dos 5,4 por cento anunciados anteriormente. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)