IBGE: vendas de novembro já refletiam compras do Natal O aumento de 1,6% nas vendas do varejo em novembro do ano passado ante outubro do mesmo ano pode ter refletido uma antecipação das compras de Natal, segundo o técnico da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Nilo Lopes. Para ele, caso essa antecipação tenha ocorrido, o crescimento das vendas em dezembro do ano passado, na comparação com igual mês do ano anterior, pode vir um pouco abaixo do registrado em novembro (9,9%). Lopes afirmou que, por causa da "incógnita" que é o dado de dezembro de 2007, é difícil garantir que o crescimento das vendas do varejo no ano passado representará um recorde anual na série histórica da pesquisa, iniciada em 2001. De janeiro a novembro do ano passado, as vendas do setor acumularam aumento de 9,7%, bem acima do crescimento total de 2006 (6,2%). Porém, como o ano de 2004 apresentou uma expansão acumulada de 9,3%, Lopes prefere não comemorar ainda o provável recorde em 2007. O técnico destacou também que o crescimento de 2007 já pode ser considerado mais forte, em termos qualitativos, do que o ocorrido em 2004, porque naquele ano a expansão ocorreu em cima de uma base muito deprimida (-3,7% em 2003 ante 2002), enquanto o ano passado mostrou aumento nas vendas em cima de uma base de comparação elevada do ano anterior.