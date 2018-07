IBGE: vendas no varejo em SP cresceram acima da média As vendas do comércio varejista do Estado de São Paulo cresceram 14,1% em novembro do ano passado ante igual mês do ano anterior, bem acima da média nacional (9,9%). No acumulado de janeiro a novembro as vendas em São Paulo cresceram 12,3%, também acima da média nacional no período (9,7%). O técnico da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Nilo Lopes, disse que a expansão no Estado foi puxada especialmente por segmentos impulsionados pelo crédito. Todas as atividades do varejo paulista apresentaram ótimo desempenho em novembro de 2007 ante igual mês de 2006: combustíveis e lubrificantes (8,5%); hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (10,5%); tecidos e vestuário (17,2%); móveis e eletrodomésticos (20,7%); artigos farmacêuticos (6,3%); livros, jornais, revistas e papelaria (19,0%); artigos de informática e comunicação (54,7%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (26%).